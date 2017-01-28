Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Hollandalı yıldız takımını uçuruyor!

Tarih28 Ocak 2017 , 21:25

Yorum
Hollandalı yıldız takımını uçuruyor!

AJANSSPOR-

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder yaptığı 3 asistle maça damga vurdu. 

Sneijder, Süper Lig'deki son üç maçında yedi gole katkıda bulundu. 32 yaşındaki oyuncu 1 gol ile 6 asist kaydetti.
 

İşte Sneijder'in son üç haftadaki karnesi:

25.12.2016 Galatasaray 5 - 1 Aytemiz Alanyaspor    1 gol/ 3 asist

14.01.2017 Atiker Konyaspor 0 - 1 Galatasaray -Skora etki sağlayamadı.

25.12.2016 Galatasaray 5 - 1 Aytemiz Alanyaspor     3 asist

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri