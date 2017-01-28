- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Hollandalı yıldız takımını uçuruyor!
28 Ocak 2017 , 21:25
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder yaptığı 3 asistle maça damga vurdu.
Sneijder, Süper Lig'deki son üç maçında yedi gole katkıda bulundu. 32 yaşındaki oyuncu 1 gol ile 6 asist kaydetti.
İşte Sneijder'in son üç haftadaki karnesi:
25.12.2016 Galatasaray 5 - 1 Aytemiz Alanyaspor 1 gol/ 3 asist
14.01.2017 Atiker Konyaspor 0 - 1 Galatasaray -Skora etki sağlayamadı.
25.12.2016 Galatasaray 5 - 1 Aytemiz Alanyaspor 3 asist
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar