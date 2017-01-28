Hollandalı yıldız takımını uçuruyor!

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Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder yaptığı 3 asistle maça damga vurdu.

Sneijder, Süper Lig'deki son üç maçında yedi gole katkıda bulundu. 32 yaşındaki oyuncu 1 gol ile 6 asist kaydetti.



İşte Sneijder'in son üç haftadaki karnesi:

25.12.2016 Galatasaray 5 - 1 Aytemiz Alanyaspor 1 gol/ 3 asist

14.01.2017 Atiker Konyaspor 0 - 1 Galatasaray -Skora etki sağlayamadı.

25.12.2016 Galatasaray 5 - 1 Aytemiz Alanyaspor 3 asist