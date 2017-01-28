- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
İbanez'e FIFA engeli!
28 Ocak 2017 , 08:23
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor, Ibanez konusunda yaptığı anlaşmayla kendi önünü tıkadı. Sekiz yeni yabancı ile 2016-17 sezonuna giriş yapan bordo-mavililer, bu isimlerin bazılarından verim alırken, kimileri ise hayal kırıklığı yarattı.
Kızılyıldız’dan büyük ümitlerle transfer edilen, Arjantinli sol bek Luis Ibanez en çok şaşırtan isim oldu. Beşi lig, dördü kupa olmak üzere dokuz maçta forma giyen Ibanez, ne asist ne gol olarak hiçbir skor katkısı veremeyerek oldukça vasat bir görüntü çizdi.
Neredeyse imkânsız
Mas, Medjani, Rodallega ve Pereira olmak üzere kadrosuna devre arasında da dört yabancı takviyesi yapan bordo-mavililer, Ersun Yanal’ın gözüne giremeyen Luis Ibanez’i elden çıkarmak istiyor. Ancak sezon başında Kızılyıldız ile yapılan anlaşma, bu transferin önündeki en büyük engel olarak ortaya çıkıyor.
Oyuncu ve kulüple anlaştıktan sonra Kızılyıldız ve Ibanez’in isteği üzerine futbolcunun Sırp ekibinin formasıyla Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında oynamasına izin verilmesi, Arjantinli ismin transferini şu an neredeyse imkânsız kılıyor. Çünkü FIFA transfer talimatnamesine göre bir futbolcunun aynı sezonda üç takımda forma giyme şansı bulunmuyor. Bu da Karadeniz ekibinin önünü tıkıyor.
Aynı sezonda üç takım yok!
FIFA’nın ‘Oyuncuların transferleri ve statüleri yönetmeliği’ndeki, ‘tescil’ başlıklı beşinci maddesinde şu ifadeler yer alıyor:
Futbolcular bir sezon boyunca en çok üç kulübe kaydolabilir. Oyuncu bu dönem boyunca yalnızca iki kulübün formasıyla resmi maçlarda boy gösterebilir. Bu kuralın bir istisnası olarak, birbirini takip eden sezon takvimlerine sahip iki ülke arasında transfer gerçekleştiren oyuncu, üçüncü bir takımda da resmi maçlara çıkabilir.
Ancak Norveç’e gidebilir!
Luis Ibanez’in eski kulübü Dinamo Zagreb ve bir başka Hırvat ekibi Rijeka oyuncuya ilgi gösterse de FIFA kuralı nedeniyle transferden vazgeçti. Kızılyıldız’ın oyuncuyu tekrar almak gibi bir planı bulunmadığı öğrenilirken, bu durumda tek seçenek, sezon takvimleri farklı olan Norveç, Finlandiya gibi ülkeler kalıyor. Ancak şimdiye kadar kuzey liglerinden oyuncuyla ilgilenen bir ekip çıkmadı.
Kaynak : Skorer
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar