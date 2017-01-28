Igor Tudor maç sonu açıklamalarda bulundu

Karabükspor'un 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Igor Tudor, şu sözlere yer verdi:

“İyi bir maçtı, ilk yarı çok kontra atak yedik neticesinde kontra ataktan bir de gol attılar. İkinci yarı oyun kontrolü bizdeydi ancak skor üretemedik. Rakibimizi kutlarım”.