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Igor Tudor maç sonu açıklamalarda bulundu
28 Ocak 2017 , 18:31
Karabükspor'un 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Igor Tudor, şu sözlere yer verdi:
“İyi bir maçtı, ilk yarı çok kontra atak yedik neticesinde kontra ataktan bir de gol attılar. İkinci yarı oyun kontrolü bizdeydi ancak skor üretemedik. Rakibimizi kutlarım”.
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