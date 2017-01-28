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Igor Tudor maç sonu açıklamalarda bulundu

Tarih28 Ocak 2017 , 18:31

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Karabükspor'un 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Igor Tudor, şu sözlere yer verdi:

 

“İyi bir maçtı, ilk yarı çok kontra atak yedik neticesinde kontra ataktan bir de gol attılar. İkinci yarı oyun kontrolü bizdeydi ancak skor üretemedik. Rakibimizi kutlarım”.

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