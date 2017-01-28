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İşte Chelsea'nin Muslera planı!
28 Ocak 2017 , 10:43
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Galatasaray’ın sözleşme uzatmaya çalıştığı Fernando Muslera hakkında her gün ortaya yeni bir iddia atılıyor. Kalecisi Courtois'yı Real Madrid'e göndermeye hazırlanan İngiliz ekibi Chelsea'nin, ‘Bay haksız rekabeti' renklerine katmak istediği ifade edildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre yedek kalecisi Asmir Begovic artı bir miktar para gözden çıkartıldı.
Begovic’in en ciddi taliplerinden birinin de Marsilya olduğu aktarılırken, 29 yaşındaki Bosna Hersekli kalecinin bu iki takımdan birisine transfer olacağı belirtildi. Chelsea'nin önceliğinin ise Muslera'yı renklerine katmak için Begovic'i Galatasaray'a karşı takasta kullanmak olduğu iddia edildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin böyle bir öneri karşısında nasıl hareket edeceği merak konusu.
Kaynak : AMK
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