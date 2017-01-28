İşte Nakoulma'nın yeni takımı!

Kayserispor'la sözleşmesini feshettikten sonra adı büyük takımlarla da anılan Nakoulma, Fransa'nın Nantes takımıyla anlaştı.

Afrika Kupası'nda gösterdiği performansla beğeni toplayan Nakoulma, böylece kariyerini Fransa 1. Ligi'nde sürdürecek.

Nakoulma teklif edildi



Bu arada Afrika Uluslar Kupası’ndaki başarılı performansıyla Fransız ve Çin kulüplerinin radarına giren Burkina Fasolu hücum oyuncusu Nakoulma’nın da siyah-beyazlı kulübe önerildiği iddia edilmişti.



Kayserispor ile sözleşmesini fesh eden oyuncunun hem kanat hem de forvet oynayabilme özelliği nedeniyle Beşiktaş’a tavsiye edildiği vurgulanmıştı.

Kaynak : Milliyet