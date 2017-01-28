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İşte Timsah'ın hocası!

Tarih28 Ocak 2017 , 22:42

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İşte Timsah'ın hocası!
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Bursaspor daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Mutlu Topçu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Topçu'nun Başakşehir - Bursaspor mücadelesini tribünden izlemesi beklenirken resmi imzaların pazartesi günü atılacağı öğrenildi. 

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