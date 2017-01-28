Jem'i transfer edecekler mi?

AJANSSPOR- Norwich City Teknik Direktörü Alex Neil'den Jem Paul Karacan açıklaması geldi.

2-0 kazanılan Birmingham maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Neil, hafta içinde Norwich U23 takımıyla maça çıkan Jem Paul Karacan konusunda halen bir karar vermediklerini söylerken, "Onun transferini hala değerlendiriyoruz. Onunla ilgili tek sıkıntı son 2 senede pek fazla oynamamış olması. O dönem Türkiye'deydi ve 1 yıla yakın oynamadı" dedi.

Galatasaray devre arasında 250 bin Euro ödeyerek Jem'in sözleşmesini feshetmişti.

Futbol kariyerine Reading'de başlayan 27 yaşındaki oyuncu Ada'da Bournemouth, Milwall ve Reading formaları giymişti.