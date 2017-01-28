Karabükspor bu sefer kazanamadı!

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

Çaykur Rizespor karşılaşmayı 1-0 kazandı ve Kardemir Karabükspor karşısında 5 maç sonunda galip geldi. Karabükspor ile Ç.Rizespor arasında Süper Lig’de oynanan 5 maçı da Karabükspor galip bitirmişti. 2014-15 sezonunda Rize’de 3-0 sahasında 2-0 kazanan Karabükspor, 2013-14 sezonunda sahasında 2-1, deplasmanda 1-0 galip gelmişti. Bu sezon ise Karabükspor sahasında rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

(Fstats)