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Karabükspor bu sefer kazanamadı!
28 Ocak 2017 , 18:21
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırladı.
Çaykur Rizespor karşılaşmayı 1-0 kazandı ve Kardemir Karabükspor karşısında 5 maç sonunda galip geldi. Karabükspor ile Ç.Rizespor arasında Süper Lig’de oynanan 5 maçı da Karabükspor galip bitirmişti. 2014-15 sezonunda Rize’de 3-0 sahasında 2-0 kazanan Karabükspor, 2013-14 sezonunda sahasında 2-1, deplasmanda 1-0 galip gelmişti. Bu sezon ise Karabükspor sahasında rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
(Fstats)
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