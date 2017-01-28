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Kayserispor'un hasreti sürüyor!
28 Ocak 2017 , 09:43
Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 42. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 41 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 9 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 92 golüne, sarı-kırmızılılar 37 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.
Kayserispor 10 maçtır kazanamıyor
Kayserispor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 10 maçı kazanamadı.
Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2010-2011 sezonunda evinde 2-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılı ekip, daha sonraki 10 maçtan 8'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.
Kayseri'deki maçlar
Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de ise yarın 21. kez karşılaşacak.
Kayseri'deki 20 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet alırken, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 3 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.
Kayseri'de Fenerbahçe 31, Kayserispor ise 15 gol attı. Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Tarihi sonuçlar
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.
Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 59. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.
Son 10 maç
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de yapılan ve Kayserispor'un galip gelemediği son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2010-2011
|Fenerbahçe-Kayserispor
|2 - 0
|2011-2012
|Kayserispor-Fenerbahçe
|0 - 1
|Fenerbahçe-Kayserispor
|4 - 0
|2012-2013
|Kayserispor-Fenerbahçe
|1 - 1
|Fenerbahçe-Kayserispor
|2 - 1
|2013-2014
|Fenerbahçe-Kayserispor
|5 - 1
|Kayserispor-Fenerbahçe
|0 - 2
|2015-2016
|Kayserispor-Fenerbahçe
|0 - 1
|Fenerbahçe-Kayserispor
|1 - 0
|2016-2017
|Fenerbahçe-Kayserispor
| 3 - 3
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