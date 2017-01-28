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Kayserispor'un Welliton planı!

Tarih28 Ocak 2017 , 08:40

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Kayserispor'un Welliton planı!

Kaysersipor'da affedilen Welliton, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor.

Devre arasında tam 9 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Kayserispor, Fenerbahçe’ye bileniyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kararıyla kadro dışı olan Welliton affedilirken, Brezilyalı forvetin ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Sergen hoca, Welliton’u özel olarak bu karşılaşmaya hazırlıyor. Başarılı oyuncu sezonun ilk yarısında 3-3 biten Fenerbahçe maçında 2 gol kaydetmişti.

Kaynak : Fanatik

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