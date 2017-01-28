Konyaspor'un Aatif ısrarı!

Faslı yıldız, Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor’a gitmeyi kabul etmemişti.

Fenerbahçe’de kalmak isteyen Aatif, Adana maçında kendisine gösterilen tepki sonrası büyük moral bozukluğu yaşamıştı.

Konyaspor, başarılı futbolcuyu transfer etmek için kendisiyle anlaşmaya vardı.

Ancak Fenerbahçe, 10 numara transferi yapmadan Aatif’ı bırakmak istemiyor. Yeşil- Beyazlılar ise Aatif’ı bir an önce kadroya katmak için Sarı-Lacivertliler’e baskı yapıyor.



Kaynak : Fanatik