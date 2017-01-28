- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Levent Nazifoğlu'ndan flaş Podolski açıklaması!
28 Ocak 2017 , 21:25
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Akhisar Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Nazifoğlu'nun öne çıkan açıklamaları şu şekilde:
"Daha önce de söyledim bizim satılık oyuncumuz yok. Podolski de kalmak isterse bizimle kalacaktır. Podolski'ye de az önce soyunma odasında 'bir yere gitmiyorsun' dedim. Transfer için hala çalışmalarımız sürüyor ama burada olandan daha iyi bir oyuncu bulursak alacağız. Hocamızla biz sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Her hafta açıklıyoruz ama yine söyleyelim."
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, karşılaşma sonrası GSTV’den Deniz Gülen’in de sorularını yanıtladı.
Nazifoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:
Özlediğimiz bir oyundu. Karabük maçı sonrası çocuklar geri dönüşü çok iyi yaptılar. Bugün maçın bizim açımızdan zor geçmeyeceğini tahmin ediyorduk. Çünkü çok iyi çalıştık. Düşündüğümüz gibi bir maç geçti.
Takımın oynaması gereken oyun bu. İnşallah bugün bu oyun sisteminin başlangıcı olur. Önümüzdeki maçlarda aynı oyunu ve benzer sonuçları umarım devam ettiririz.
Kupada şampiyon olmak istiyorsanız kazanmanız lazım. Başakşehir ile eşleşmek dezavantaj değil. Orada iki kaliteli takım karşı karşıya gelecek. Zaferle döneceğimize inanıyorum...
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar