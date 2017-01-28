Levent Nazifoğlu'ndan flaş Podolski açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Akhisar Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Nazifoğlu'nun öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Daha önce de söyledim bizim satılık oyuncumuz yok. Podolski de kalmak isterse bizimle kalacaktır. Podolski'ye de az önce soyunma odasında 'bir yere gitmiyorsun' dedim. Transfer için hala çalışmalarımız sürüyor ama burada olandan daha iyi bir oyuncu bulursak alacağız. Hocamızla biz sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Her hafta açıklıyoruz ama yine söyleyelim."

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, karşılaşma sonrası GSTV’den Deniz Gülen’in de sorularını yanıtladı.

Nazifoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

Özlediğimiz bir oyundu. Karabük maçı sonrası çocuklar geri dönüşü çok iyi yaptılar. Bugün maçın bizim açımızdan zor geçmeyeceğini tahmin ediyorduk. Çünkü çok iyi çalıştık. Düşündüğümüz gibi bir maç geçti.

Takımın oynaması gereken oyun bu. İnşallah bugün bu oyun sisteminin başlangıcı olur. Önümüzdeki maçlarda aynı oyunu ve benzer sonuçları umarım devam ettiririz.

Kupada şampiyon olmak istiyorsanız kazanmanız lazım. Başakşehir ile eşleşmek dezavantaj değil. Orada iki kaliteli takım karşı karşıya gelecek. Zaferle döneceğimize inanıyorum...