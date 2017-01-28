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"Maç öncesi çok heyecanlıydım"
28 Ocak 2017 , 21:02
AJANSSPOR- Akhisar Belediyespor'un 2000 doğumlu oyuncusu Hasan Ali Adıgüzel, 6-0 kaybettikleri ve 45 dakika süre aldığı maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Bizim için iyi bir maç değildi. Önümüzdeki maçlarda böyle olmayacak. Ben de şans buldum ama iyi değerlendiremedim.
"Maç öncesi çok heyecanlıydım, bu normal bir şey bence. Maç başlayınca heyecanım gitti. Allah hep böyle takımlarla oynamak nasip eder inşallah."
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