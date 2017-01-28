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Mahmut Uslu açıklamayı yaptı!
28 Ocak 2017 , 14:32
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Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantının ardından, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, transfere ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı.
Kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını son sürat devam ettirdiklerini belirten Uslu, "Görüştüğümüz yabancı futbolcu şu anda Türkiye'den çok uzakta bulunuyor. Resmi imza işlemleri bir hayli vakit alacağından, oyuncunun en geç bu akşam Türkiye'ye gelmesi gerekiyor." diyerek her şeyin bugün netleşeceğini ifade etti.
Uslu'nun bu açıklamaları öncesi, Divan Kurulu sırasında konuşan Başkan Aziz Yıldırım da, yabancı bir oyuncuyla temas halinde olduklarını ancak transferin henüz netleşmediğini dile getirmişti.
Kaynak : Fanatik
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