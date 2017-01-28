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Mustafa Camunak ''Hak etmedik''
28 Ocak 2017 , 21:47
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'dan antrenör Teknik Sorumlu Mustafa Camunak, maç sonunda yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.
Ajansspor.com'un derlemesi şöyle;
"Antalyaspor'u tebrik edioyruz. Mağlubiyeti hak edecek bir futbol oynamadık. Oyuncularımız çok özverili ve iyi oynadılar. İsterdikki sahadan galip ayrılalım, puan ve puanlar alalım ama olmadı. Oyuncularımızın karakterli duruşları için tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda yeni hocayla başarılar dilerim"
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak da yenilgiyi hak edecek bir oyun oynadıklarını düşünmediğini söyledi.
Oyuncularının sahadaki duruşlarının son derece pozitif olduğunu dile getiren Camunak, "İyi oynadık ama bazen oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız oluyor. Bu maçta da maalesef öyle oldu. Antalyaspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.
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