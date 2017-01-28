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Necati Ateş: ''Podolski gol atamazsa ben varım!''

Tarih28 Ocak 2017 , 18:51

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Necati Ateş: ''Podolski gol atamazsa ben varım!''

Hürriyet Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Galatasaray- Akhisar Belediyespor maçı öncesi Kadir Çetinçalı ile maç öncesi değerlendirme yaptığı esnada eski futbolcu Necati Ateş de, yayına dahil oldu

Necati, Podolski'den 2 gol beklediğini İfade edip "Podolski eğer gol atamazsa ben 6.kattan hemen oyuna dahil olabilirim" diye espri yaptı.

(Hürriyet)

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