Necati Ateş: ''Podolski gol atamazsa ben varım!''

Hürriyet Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Galatasaray- Akhisar Belediyespor maçı öncesi Kadir Çetinçalı ile maç öncesi değerlendirme yaptığı esnada eski futbolcu Necati Ateş de, yayına dahil oldu

Necati, Podolski'den 2 gol beklediğini İfade edip "Podolski eğer gol atamazsa ben 6.kattan hemen oyuna dahil olabilirim" diye espri yaptı.

(Hürriyet)