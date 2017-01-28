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Önce Divan sonra idman!
28 Ocak 2017 , 08:18
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Fenerbahçe’de bugün Yüksek Divan Kurulu Ocak Ayı Olağan Toplantısı düzenlenecek. Kurul, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde toplanacak.
Saat 10.30’da başlayacak olan toplantıda 40, 50, 60, 70 ve 80 yılını dolduran üyelere plaket ve altın rozet verilecek.
Aziz Yıldırım da burada bir konuşma yapacak. Başkan Yıldırım, Divan Kurulu’ndan sonra soluğu Samandıra’da alacak. Aziz Yıldırım, Kayseri maçı öncesi takımla bir araya gelerek onlara moral verecek.
Kaynak : Fanatik
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