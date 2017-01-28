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Podolski'den taraftara teşekkür!

Tarih28 Ocak 2017 , 23:00

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Podolski'den taraftara teşekkür!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, taraftara desteği için teşekkür etti. 

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Podolski, "Bu akşam bana gösterdiğiniz ilgi ve sevgi, beni çok özel hissettirdi. Hepinize teşekkür ederim. En büyük CimBom!" ifadelerini kullandı.

 

Akhisar Belediyespor maçının 78. dakikasında yerini Eren Derdiyok'a bırakan Alman forvet, taraftarın uzun süre kendisi lehine tezahürat yapmasının ardından tribünlere doğru gidip oley çektirmişti. Yıldız oyuncunun Vİssel Kobe'ye transferi konuşuluyor. 

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