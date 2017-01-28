- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Podolski'den taraftara teşekkür!
28 Ocak 2017 , 23:00
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, taraftara desteği için teşekkür etti.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Podolski, "Bu akşam bana gösterdiğiniz ilgi ve sevgi, beni çok özel hissettirdi. Hepinize teşekkür ederim. En büyük CimBom!" ifadelerini kullandı.
Bu akşam bana gösterdiğiniz ilgi ve sevgi, beni çok özel hissettirdi. Hepinize teşekkür ederim. En büyük CimBom!⚽⚽⚽⚽⚽⚽ #cimbom #poldi pic.twitter.com/0pUnpzT4x4— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) January 28, 2017
Akhisar Belediyespor maçının 78. dakikasında yerini Eren Derdiyok'a bırakan Alman forvet, taraftarın uzun süre kendisi lehine tezahürat yapmasının ardından tribünlere doğru gidip oley çektirmişti. Yıldız oyuncunun Vİssel Kobe'ye transferi konuşuluyor.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar