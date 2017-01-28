Quaresma konusu tartışma başlattı!

AJANSSPOR - Geçtiğimiz haftalarda, Beşiktaş'ın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma'nın Fenerbahçe'ye önerildiği iddiası çok konuşulmuştu. İddiaya göre; Quaresma'nın menajerinin Beşiktaşlı yöneticilere, "Fenerbahçe, Quaresma için 3.5 milyon euro veriyor." dedi.

Fakat Portekizli yıldızın ise, "Fenerbahçe bizi karıştırmak için böyle yapıyor. Bu durumun gerçek olmadığını biliyorum. Fenerbahçe'ye gitmeyeceğim." dediği yazılmıştı.

Aziz Yıldırım'dan Quaresma açıklaması...

Bugün bu iddialara Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklık getirdi. Yıldırım, "Beşiktaş iyi dinlesin! Quaresma'nın avukatı bizi aradı, 1.5 ay önce. Menajeri benle görüşmek istedi, kabul etmedim. Quaresma'nın bize gelmek için teklifi elimizde! İstiyorlarsa gösteririm! Ama almayacağım, bunu bilsinler!" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş cephesinden manidar bir paylaşım...

Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün İletişim Direktörü Rıdvan Akar, Ricardo Quaresma polemiğiyle alakalı kendisine ait mikroblog sitesi twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Akar, "Ben Quaresma'nın kimseye küfrettiğini duymadım. Almazlar" cümlesini takipçileriyle paylaştı.





