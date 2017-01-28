Quaresma şov yapıyor!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma bu sezon geride kalan 18 haftada 6 asist yaptı.

Quaresma kalan haftalarda sadece 1 asist daha yaparsa en çok gol pası verdiği (Süper Lig) sezonuna ulaşacak.

Geçen sezonun tamamında 6 asist yapan Quaresma, 2011-12 ve 2010-11 sezonlarında da 5'er asist ile sezonu kapatmıştı. Bu arada Portekizli yıldız, dünkü antrenman sonrası minik hayranı Emirhan'a imzalı bir forma hediye etti.

Kaynak : Fotomaç