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Quaresma şov yapıyor!
28 Ocak 2017 , 09:28
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma bu sezon geride kalan 18 haftada 6 asist yaptı.
Quaresma kalan haftalarda sadece 1 asist daha yaparsa en çok gol pası verdiği (Süper Lig) sezonuna ulaşacak.
Geçen sezonun tamamında 6 asist yapan Quaresma, 2011-12 ve 2010-11 sezonlarında da 5'er asist ile sezonu kapatmıştı. Bu arada Portekizli yıldız, dünkü antrenman sonrası minik hayranı Emirhan'a imzalı bir forma hediye etti.
Kaynak : Fotomaç
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
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