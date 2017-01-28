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Riekerink'ten Podolski açıklaması!
28 Ocak 2017 , 21:31
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AJANSSPOR- Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 6-0 kazanılan Akhisar Belediyespor maçının ardından açıklamalar bulundu.
"İyi bir takımız. Sakatlık yaşayan arkadaşlarımız dönüyor, artık daha da güçlü bir takım oluyoruz. Gollerle maçı çevirebilecek oyuncularımız var. İyi oyunla galip gelmek istiyorduk.
"Maçtan önce takımla 2 konuyu konuştuk. Birincisi galibiyetti. İkincisi de 300 gole ulaşmaktı. Bunu da ilk yarıda başardık. Devrede soyunma odasında bizi desteklemeye geldiklerini, ikinci yarıda da onları eğlendirmemiz gerektiğini söyledik. Arkadaşlarımız da bunu başardılar.
Podolski'nin transferiyle ilgili: "Lukas'a inanıyorum, umarım kalır. Bizim de kulağımıza bazı şeyler geliyor. Ben de kalmasını isterim. Kulüpler ve futbolcu anlaşırsa bi şey söylemeye hakkım olmaz. Bekleyip göreceğiz. "
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