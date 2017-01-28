Rıza Çalımbay'dan, Eto'o açıklaması

Antalyaspor'un sahasında Alanyaspor'u 2-1 yenmesinin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.



Ajansspor.com'u derledikleri şöyle;



"Bugün ilk yarıda istediğimiz şekilde oynayamadık. Alanyaspor bizi iyi analiz etmiş, iyi oynadılar. İlk yarıda sıkıntı yaşadık. İkinci yarı için soyunma odasında esiklerimizi söyledik. stediğimiz gibi olmasada, ikinci yarıda ilk yarıya göre biraz daha iyiydik. Bugün İki takım mükemmel mücadele etti. İkinci yarıda attığımız golle kazandık.



Çok çekişmeli bir maç geçti. Osmanlı maçının ardından bu maçı kazanmamız Osmanlı maçanın anlamını bir kat daha arttırdı. Görüldüğü gibi mücadele etmeden maç kazanılmıyor. Hatada yapsak üstüne gittik. Lig çok uzun maraton böyle daha çok krtik maçlar oynayacağız. Böyle istediğimiz gibi oynamayıp galip gelmemiz de güzel.

Samuel Eto geldiğimiz günden beri herkese örnek oluyor. Çok guzel uyum içerisindeyiz. Takıma çok güzel liderlik yapıyor, kaptanlık yapıyor. Bugünlü Alanyaspor maçı belkide en iyi maçıydı. Eto'o gol atmasada herşeyi yapıyor. Saha içi ve saha dışında sorumluuk alıyor, çok çalışıyor.



Eto'o'nun devre arasında gitmesini istemedik. Hendisi girmek istiyorum dese bırakabilirdik. Eto'o'nun öyle bir isteği olmadı. Kendisine sorduk, "Ben burda çok mutluyum" dedi. Bizde mutluyuz dedik ve devam ettik.Eto'o ben geldiğimden beri üstüne koya koya gidiyor.



Ligde iyi bir yere geldik ama önemli olan ligi sezon sonunda iyi bir yerde bitirmek"