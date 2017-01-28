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Rize'de tribünler boş kaldı!
28 Ocak 2017 , 18:06
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor'un sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı.
Çaykur Didi Stadı’nda oynanan karşılaşmayı açıklanan rakama göre 1457 seyirci tribünlerden takip etti. Çaykur Rizespor'un 16. haftada evinde oynadığı Osmanlıspor müsabakasını ise 2341 kişi izlemişti.
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