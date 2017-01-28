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Rize'de zemine kar önlemi!
28 Ocak 2017 , 16:09
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'un evinde Kardemir Karabükspor'u konuk ettiği mücadele öncesi zemine kar yağışı için önlem alındı.
Çaykur Didi Stadı'nda karla mücadele çalışmaları esnasında hibrit zemini korumak için yurt dışından getirtilen özel kaplama kullanıldı.
(Skorer)
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