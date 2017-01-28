Rodallega şov başladı!

Trabzonspor’un son transferi olan Rodallega, dört gözle ilk kez sahaya çıkacağı Gaziantepspor mücadelesini beklerken, antrenmanlardaki müthiş hırslı tutumu ve formu hem hocasını hem de takım arkadaşlarını adeta mest etti.

Akhisar ile devre arası kampı geçiren ve fiziksel açıdan da çok hazır durumda olduğu belirtilen Kolombiyalı futbolcunun teknik direktör Ersun Yanal tarafından yarın yeni statta yapılacak maçta ilk 11’de oynatılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yanal’ın Rodallega’yı bugün özel olarak kanat oyuncularıyla birlikte çalıştıracağı ve hücum aksiyonlarına ağırlık vereceği de gelen haberler arasında.

N’Doye’un şansı var

Son oynanan Konyaspor mücadelesinde Trabzonspor birçok kanat ve ceza sahası etkinliği üretse de bu toplardan sadece birinde N’Doye ağları havalandırabilmişti. Son haftalarda fark yaratmaya başlayan Castillo, Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı’nın katkısı da dikkate alındığında 31 yaşındaki futbolcunun üretkenliğinin çok daha artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada Suk’u tamamen gözden çıkarmasına rağmen Yanal’ın N’Doye’u zaman zaman kanatlarda da kullanması bekleniyor.

Kaynak : Fanatik