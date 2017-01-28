"Sakatlıktan golle döndüğüm için mutluyum"

Sakatlıktan golle dönen Sinan Gümüş'ün yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Uzun süre sonra sağlıma kavuştum. Sakatlıktan golle döndüm. Mutluyum, çalıştığım şeyleri maçta iyi yaptığım için sevinçliyim. Haftaya yine bir maç var, inşallah onu da kazanırız. Önümüzde daha süreç var, umarım sakatlıksız belasız bu sezonu da bitiririz.

Bel fıtığı kolay bi sakatlık değil. Doktorlarla en iyi şekilde çalıştık. İdmanlar da daha ağırdı. 3 idman yaptım her gün son haftalarda. Maçtan önce hocam "Hazır mısın?" dedi. Birkaç dakikalığına bile olsa "hazırım" dedim. Gelen şansı en iyi şekilde değerlendirdiğimmi düşünüyorum.