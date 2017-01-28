- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım"
28 Ocak 2017 , 21:14
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın 6-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:
"Bizim adımıza ne savunmada ne hücumda değerlendirilecek bir şey var. Sezonun en kötü futbolunu oynadık. Büyük takımlara karşı böyle oynarsınız, sonuçları da böyle olur..
Kendi adımıza şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Her zaman hava güneşli olmuyor. Olağanüstü bir gündü. Takımımızı hiç bu kadar kötü görmemiştim. Cezamızı, biletimizi kestiler. Tutar bir tarafımız yoktu bugün.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar