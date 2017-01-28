Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın 6-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Bizim adımıza ne savunmada ne hücumda değerlendirilecek bir şey var. Sezonun en kötü futbolunu oynadık. Büyük takımlara karşı böyle oynarsınız, sonuçları da böyle olur..

Kendi adımıza şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Her zaman hava güneşli olmuyor. Olağanüstü bir gündü. Takımımızı hiç bu kadar kötü görmemiştim. Cezamızı, biletimizi kestiler. Tutar bir tarafımız yoktu bugün.