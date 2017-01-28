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Saso Fornezzi, son dakikadaki pozisyonu değerlendirdi

Tarih28 Ocak 2017 , 21:19

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Saso Fornezzi, son dakikadaki pozisyonu değerlendirdi

Antalyaspor'un sahasında Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından kırmızı-beyazlı takımın kalecisi Saso Fornezzi, yayın kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ajansspor.com'u derledikleri şöyle;

"Bugün güzel bir maç oynadık. Antalya'nın iki takımı karşı karşıya geldi. 25 yıllık bir hasreti taraftarımızın önünde sona erdirdik. Çok mutluyuz.

Uzatma dakikalarında yaptığım kurtarış önemli değil. Benim için önemli olaran bireseylikten öte takımın oyunu. Bende bunun bir parçası ve galibiyet almamızda yardımcı olduğum için çok mutluyum"

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