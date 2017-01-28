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Semih Kaya geçen sezonu şimdiden yakaladı!

Tarih28 Ocak 2017 , 21:12

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Semih Kaya geçen sezonu şimdiden yakaladı!

AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. 
 

Sarı-Kırmızıların ilk golü 9' Semih Kaya'dan geldi. Geçen sezon Süper Lig'de 21 maçta toplam 2 gol atan Semih, bu sezon aynı sayıda gole 8 maçta ulaşmayı başardı. Semih Kaya bu sezon ligdeki ilk golünü Osmanlıspor deplasmanında kaydetmiş, karşılaşma 2-2 sona ermişti.

 

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