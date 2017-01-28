Şike hakimi tutulandı!

Mehmet Ekinci, dün Yalova'da bir evde yakalanmasının ardından, bugün Bakırköy Adliyesi'ne getirilmişti.

DHA'da yer alan habere göre Ekinci, adliyeye sokulurken, "Memleketimiz büyük saldırı altında. Ben, kendimi devlete adamış bir insanım, hainlerle işim olmaz. Er geç ortaya çıkar her şey. Merak etmeyin" dedi.

Hakkında 'FETÖ' üyeliği iddiasıyla yakalama kararı bulunan Mehmet Ekinci, Yalova’da özel olarak oluşturulan polis ekibi tarafından dün yakalanmıştı. Mehmet Ekinci, 'Şike' ve ‘Odatv’ davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanıydı.