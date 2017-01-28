Slaven Bilic kafaya taktı!

İngiliz basını, Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham’ın Hasan Ali Kaldırım’ın menajeriyle pazarlık halinde olduğunu belirtti.

Caner Erkin'in ayrılışı sonrası Fenerbahçe defansının sol bekte değişmez ismi olan Hasan Ali Kaldırım'a West Ham United'ın talip olduğu bildirildi.

Ada basınında yer alan haberlerde; salı günü sona erecek transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekibinin, tecrübeli oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu belirtildi.



Haberde, Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sona erecek milli futbolcunun, kontratını uzatmayı düşünmediği savunulurken, West Ham'ın bu avantajı kullanarak haziran ayını beklemeden makul bir ücretle transferi gerçekleştirmek istediği ifade edildi. Hasan Ali'nin adı daha önce Celtic ile de anılmıştı.

132 MAÇTA 3 GOL, 14 ASİST

2012 yılında 3,75 milyon euro bonservisle Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli formayla 132 maçta görev aldı. Bu süre içinde 3 gol 14 asisti bulunan 27 yaşındaki isim, 18 kez de A Milli Takım'da oynadı.



Kaynak : Fotomaç