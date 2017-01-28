"Sneijder'in sahada olması bile yeter"

AJANSSPOR- Türk Telekom Arena'daki 300. golü kaydeden Yasin Öztekin, 6-0 kazanılan Akhisar Belediyespor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Herkes atmak ister bu golü. Şanstan önüme düştü top. Tarihe geçtiğim için mutluyum. İnşallah hep tarih yazarız.

"Geçen haftadan telafi etmek istiyorduk. Bütün maçlar zor. İlk düdükten itibaren baskılı oynadık. Güzel goller attık. Onlar da ellerinden geleni yaptı ama biz çok iyi işler yaptık. Beşiktaş maçına kadarki 2 maçı kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli maçlar.

"Geçen hafta çok kötü oynamadık. Golleri atsak kazanırdık. Sneijder bizim için önemli bir oyuncu, hele ki kanatlar için. Sahada olması bile yeter.