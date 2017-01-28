- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Suk Portekiz yolcusu!
28 Ocak 2017 , 10:21
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Fırtına'nın sezon başında Porto'dan 750 bin euro'ya kiraladığı Suk, Süper Lig'e gol atmadan veda ediyor.
Güney Koreli forvet, lig ve kupada oynadığı 17 maçta 906 dakika sahada kaldı.
Sadece 1 golü bulunan oyuncu, o golü de Türkiye Kupası maçında Bölgesel Amatör Lig takımı Serhat Ardahan'a attı. Suk'un Portekiz ekibi Belenenses'e gideceği öne sürüldü.
Kaynak : Fotomaç
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar