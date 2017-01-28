Suk Portekiz yolcusu!

Fırtına'nın sezon başında Porto'dan 750 bin euro'ya kiraladığı Suk, Süper Lig'e gol atmadan veda ediyor.



Güney Koreli forvet, lig ve kupada oynadığı 17 maçta 906 dakika sahada kaldı.



Sadece 1 golü bulunan oyuncu, o golü de Türkiye Kupası maçında Bölgesel Amatör Lig takımı Serhat Ardahan'a attı. Suk'un Portekiz ekibi Belenenses'e gideceği öne sürüldü.



Kaynak : Fotomaç