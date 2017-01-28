''Terör saldırılarına alıştık''

AJANSSPOR- Kasımpaşa'nın 31 yaşındaki sol beki Olivier Veigneau, Fransa'da haftalık yayım yapan L'Express dergisine özel bir röportaj verdi.

Geçen sezonun başında Fransa'nın Nantes ekibinden transfer edilen Veigneau, son dönemde artan terör olaylarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu, bu duruma alıştığını söyledi.

"Türkiye'ye geldiğimden bu yana alışkınlıklarımı değiştirmemeye çalışıyorum. Konsolosluk yılbaşı eğlenceleri için bir uyarı yazısı gönderdi. Meydanlardan, şölen alanlarından şehir merkezinden uzak durmamız isteniyordu. Ama yaşamaya devam ediyoruz. Turistik yerlerdeki güvenlik önlemleri çok önemli. Alışveriş merkezlerine girilmeden önce bagajınızı sıkı bir şekilde kontrol ediyorlar. Dükkanlara da tıpkı havaalanındaki güvenlik kapısından geçip giriyorsunuz. "

"Saldırılara alıştık"

"31 Aralık'ta Reina'daki terör saldırısı olduğunda Fransa'daydık. 2 Ocak'a kadar izinliydik. Neler yaşandığını gördüğümde aklıma hemen takım arkadaşlarım geldi. Popüler bir mekandı ve birçok sporcunun uğrak yeriydi. Whatsapp'taki grubumuzda konuştuk ve şans eseri orada kimsenin bulunmadığını öğrendik. Ama birkaç kişi yolun karşısındaki gece kulübündeymiş. Çok korktuk. Reina, İstanbul'un en ünlü gece kulübü. Daha önce hiç gitmedim ama yakınındaki bazı mekanlara gitmişliğim var. Saldırılara alıştık. Geçen sene imzayı attığımda DAEŞ, sınırda bir saldırı düzenlemişti. Takımdaki futbolculardan birisinin kardeşi o saldırıda hayatını kaybetti. Maçlardan ve idmandan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Bu olaylar bizi daha yakınlaştırdı.

"Adeta savaş sahneleri gibiydi"

"Türkiye'yi terk etmek mi? Bunu düşünmedim ama dürüst olmam gerekirse bu fikir aklımın bir köşesinden geçti. Özellikle geçen sene havaalanındaki saldırıdan sonra. Ardından 15 Temmuz'da darbe girişimi oldu. Hazırlık kampındaydık. Görüntüleri gördüm ve dedim ki: "Bir şeyler yapmak lazım."Adeta savaş sahneleri gibiydi. Tanklar şehrin içinde. F16'lar üstümüzde alçak uçuş yapıyor. İlk defa takım arkadaşlarımı bu kadar endişeli gördüm."

Aynı dönemde Nice'te de bir saldırı oldu. Daha önce orada oturmuştum. Bu beni düşünmeye sevk etti. Türkiye'den ayrılmam için bir transfer yapmayacaktım. Burada eşim ve biri 5 diğeri 2.5 yaşındaki çocuğumla kalmaya karar verdim.

"Statlar eskisi gibi değil"

"Futbolcular olarak terörü hissediyoruz. Maç günlerinde böyle şeyleri düşünüyoruz. Beşiktaş'ın stadının hemen yakınında bir saldırı oldu. Belki futbolcular hedef değildi ama insan düşünüyor. Daha sonra stat ve etrafındaki güvenlik önlemleriin görünce... Geçen hafta 4 polis soyunma odamıza girdi ve şüpheli bir şeyler aradılar."

"Statlardeki atmosfer bir süredir eskisi gibi değil. Daha imza atmadan taraftarlarla ilgili birçok şey duymuştum ama sanırım 4 yılda birçok şey değişmiş.

"Normalde sözleşme uzatmayı düşünüyorum. Eşimle sözleşmemi uzatıp uzatmama konusunda konuşacağız. Ben olumlu düşüneceğine inanıyorum. Tabii ki güvenlik sorunu aklımızda olacak. Riskli bir bölgede yaşadığımızın farkındayız. Benim ve eşimin ailesi çok endişeli. Ama endişelenmemeleri gerekiyor.

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