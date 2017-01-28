Trabzonspor atağa kalktı!

Ara transfer döneminin en hareketli takımı Trabzonspor’da gözler orta saha takviyesine çevrildi.

Başkan Muharrem Usta, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Bir 6-8 numara, bir de 10 numara peşindeyiz. Bunlar ara döneme yetişecek. 2 tane de ekstra transfer düşünüyoruz. Görüştüğümüz yıldızlar var. Gelecek seneye iyi bir takım oluşturmak istiyoruz” sözleriyle transferi henüz noktalamadıklarını açıklamıştı.



Bordo-Mavililer’in bu noktada Celta Vigo’da forma giyen Fabian Orellana ile Torino’da top koşturan Josef Martinez için temaslarını sürdürdüğü, transferlerin ise an meselesi olduğu öğrenildi.

Martinez’de fiyat yükseldi

başarıyla mücadele eden 32 yaşındaki Şilili Orellana için Celta Vigo’ya resmi teklifini ilettiği belirtildi. Trabzonspor’un ayrıca Torino’da forma giyen orta saha oyuncusu Josef Martinez için yaptığı teklifin ise İtalyan ekibi tarafından yeterli bulunmadığı bildirildi.



2014’te 3 milyon Euro karşılığında Young Boys’tan Torino’ya transfer olan 23 yaşındaki Venezuellalı hücum oyuncusu için Bordo-Mavililer’in fiyat yükselterek son bir teklif sunduğu ve beklemeye geçtiği öğrenildi. 31 Ocak’ta sona erecek transfer dönemi öncesi elini çabuk tutan Bordo-Mavili yönetimin, bu anlamda çalışmalarına hız verdiği, olası aksilik halinde ise transferlerin yaz dönemine sarkabileceği kaydedildi.

Kaynak : Fanatik