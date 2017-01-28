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Trabzonspor teklif götürdü ancak...
28 Ocak 2017 , 16:24
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AJANSSPOR- Trabzonspor'un Omar El Kaddouri ısrarı sürüyor.
Sky Italia'nın haberine göre Napoli olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Faslı orta sahaya Trabzonspor, Empoli ve Bologna'nın yoğun ilgisi var.
Geçen eylülden bu yana El Kaddouri'yi yakından takip eden bordo mavili ekip oyuncuya sezon sonu için sözleşme teklif ederken yıldız isim ilk etapta bu teklife sıcak bakmadı.
Dün Fransız basınında yer alan haberde ise Trabzonspor'un sezon sonu El Kaddouri ile el sıkıştığı iddia edilmişti. O haberin detayları için tıklayınız:
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