Trabzonspor üstünlüğü bırakmıyor!

Trabzonspor ile Gaziantepspor, yarın Şenol Güneş Kompleksi'nde yapacakları maçla ligde 62. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne kadar iki takım arasında yapılan 61 maçta bordo-mavili ekibin galibiyetlerde 31-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 108 kez havalandırırken, kalesinde 62 gol gördü.

Trabzon'da tek yenilgi

Karadeniz temsilcisi, Trabzon'da oynadığı 30 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 22 maçı kazanırken, 7 müsabakada ise rakibiyle berabere kaldı.

Sahasındaki tek yenilgiyi 1998-99 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili ekip, 17 sezondur rakibine evinde yenilmiyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Gaziantepspor, evinde 1-0 kazanmıştı.

Bordo-mavililer, rakibini 1981-1982 ve 1996-1997 sezonlarında 5-0, 1992-1993 sezonunda ise 6-2'lik skorla yenerek en farklı galibiyetlere imza atan taraf oldu.