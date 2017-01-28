Tudor, Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Karabükspor'un 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Igor Tudor, şu sözlere yer verdi:

“İyi bir maçtı, ilk yarı çok kontra atak yedik ve neticesinde kontra ataktan bir de gol attılar. İkinci yarı oyun kontrolü bizdeydi ancak skor üretemedik. Rakibimizi kutlarım”.

Çaykur Rizespor'u galibiyetinden ötürü tebrik eden Tudor, "İlk yarı iyi oynamadık. Rakibimizin çok kontratağı vardı ve bir pozisyonda golü yedik. İkinci yarı daha iyi oynadık, oyunu domine ettik ama gol bulamadık. Rakibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tudor, bir gazetecinin, Galatasaray ile adının anılması ile ilgili sorusuna "Ben de gazetelerden okudum ama sezon sonuna kadar Karabükspor ile sözleşmem var. Şu anda buraya bağlıyım ve işime odaklanıyorum." şeklinde cevap verdi. Tudor, "Teklif aldınız mı?" şeklindeki soru üzerine de "Yorum yok." ifadesini kullandı.