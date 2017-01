''Türkiye Futbol Federasyonu değişmeli''

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu... Yıldırım, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalar yaptı.



Dikkat çeken başlıklar şu şekilde :



3 Temmuz devam ediyor. Bazı şeyler değişmeden de devam edecektir. Ben sayın cumhurbaşkanına da söyledim, 'Bir tek siz mücadele ettiniz. Sizin yanınızda bakanlarınız, millet vekilleriniz yoktu' dedim. Bunu hep söyledim. Bugün de



"Fetö'yle mücadeleye devam"



Fetö'yü şikayet eden tek kurum var o da Fenerbahçe Spor Kulübü... Bu örügütü şikayet ettiğimiz için 20 Şubat'ta dava başlayacak bizler de katılacağız. Peki biz bu davayı neden açtık? Evimizde oturup, zaten açılmış mahkemelerin kararını beklerdik! Ama herkes saklanıyor, herkes kaçıyor. Biz mücadele edenler, bizler için yapılan hakaretleri görmeden mücadele ediyoruz ama mücadele etmesi gerekenler de saklanıyor.



"Transferde belli bir noktaya geldik"



Futbol takımına takviye için çalışıyoruz. Yabancı bir oyuncuyla ilgili belli bir noktaya geldik. 'Alırız ya da alamayız' diyemem. Eskisi gibi transfer konusunda rahat değiliz. Kur çok arttı. Geçen sezondan bu yana yüzde 30 kur artışı olmuş. Siz hiçbir şey yapmadan borcunuz yüzde 30 arttı demektir bu...



Amatör şubelerde zaten 80 trilyon açık vardı bu açık daha da arttı. Futbol takımında da, basketbol takımında da bu yüzde 30 artıştan dolayı ne hale geldiğimizi tahmin ediyorsunuz.



Samandıra'da bir arazi temin edip, üniversite kampüsü için hazırlıklara başladık. Ataşehir'de Ülker'le olan ortak araziyi üstümüze almayı düşünüyoruz.



Basketbol çok başarılı, futbol başarısız diyorlar. Futbolun da başkanı benim, basketbolun da. O yorumcular bunu bilsinler. Kuş ebyinleriyle kalkıp da ayırım yapmasınlar. Obradovic başarılı, başkan başarısız d,yorlar. Obradovic'i ben getirdim. Transferleri bana ve yönetimime soruyor.



Mehmet Ekici transferini biz düşünmedik hiç. Trabzon'la ilgili durumlardan dolayı biz hiç düşünmedik. Ama Mehmet Ekici'ye yakın insanlar bize ulaştı ve 'Galatasaray her sene bizden oyuncu alıyor. Biz artık bunu istemiyoruz. Sizde oynamasını isteriz' dediler. Ben de hocamıza sordum o da, 'Mutluluk duyarım' dedi. Mehmet Ekici de isteyince biz de görüştük. Bunları neden anlatıyorum? Bu genç oyuncu aleyhine algı operasyonu yapıyor. Oyuncu geldi, görüştü. Biz de bunun karışılığında Aatif'la görüşmelerine izin verdik. Aatif gitmek istemediğini söyledi. Sonra biz 1 milyon 750 bin euro verdik ve 'bu transferi bitirelim' dedik. Onlar da 'Düşünelim' dediler ama işi uzattılar.



"Mehmet Ekici'ye baskı yapılıyor"



Trabzonspor kendi oyuncusu olduğu için Mayıs ayına kadar Mehmet Ekici'yi kadrosunda tutabilir. Biz şartlarımızı oyuncuya sunduk. O da bizim bu samimi davranışımızdan dolayı, buraya gelmek istediğini söyledi. Bunu bize de, Trabzonlu yöneticilere de söyledi. Trabzon isterse oynatır. Buna kimse karışamaz. Ama oyuncu alacakalarından dolayı TFF'ye şikayet ediyor. Kulüp de ona 'konuştu' diye 500 bin TL ceza veriyor. Siyasi baskılar yapılıyor ailesine... Bunlar etik şeyler değil.



Beşiktaş Kulübü'ne gelince... Yahu seninle ne ilgisi var? Üst akılmış da başka şeylermiş... Bizim üyemizmiş de bilmem ne... 'Bana şu kadar para lazım' dediği zaman ne olacak? Ben para vermeyecek miyim? Üst akıl falan kalmayacak o zaman tabiii...



Beşiktaş ve Trabzonspor ne anlaşması yapmış? SPK bunu sormuyor...



"Quaresma bizi aradı ama almayacağız"



Quaresma'nın avukatı aradı bizi. Bizim menajerle görüştüler. Benimle görüşmek istediler, kabul etmedim. Başka oyuncular da bize gelmek istiyor. Kabul etmedik. Hepsini söylerim. Ama o çocuklara yazık...



Hakemler sahaya çıktıklarında kafaları başka yerde. Bazılarının miladı dolmuş. Bunları artık emekli yapmak lazım.



Federasyon seçimi için birkaç kulübü aradım. Sağolsunlar, bu operasyonda birlikte hareket edeceğimizi söylediler. Benden sonra o başkanları bir kulüp başkanı aramış. Sayın Cumhurbaşkanı, böyle bir toplantı istemiyor demiş Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir toplantıyı neden istemesin ya?



"Rıdvan Dilmen'i üyelikten atmazdım"



Rıdvan kulübümüze hizmet etmiş bir kişidir. Kulübümüz üyesi değildir. Fenerbahçeli kimliği içinde her tip insan olabilir. Evet de Hayır da diyen olabilirç Bu ülkenin menfaatleri için herkes bir karar verecek. Fenerbahçe kimliğini meydana getiren insanların kararlarına biz saygı göstermek durumundayız. Bu yüzden ben üye de olsaydı, Rıdvan'ı üyelikten atmazdım.



Kurullara istedikleri adamları getirdiler. Dün bana ceza verilen toplantıda Demirören'in kendi şirketinden 2 kişi vardı. Ben buradan söylüyorum. Disiplin kurulları dahil federasyonun her yerinde FETÖ'cüler var. Bana da onlar ceza veriyor.



Amed maçına 150 kişi gelmiş, 200 bin lira ceza vermişler! Bunlar ipin ucunu iyice kaçırdılar! Mahkemede hesaplaşacağız.



"Onları göndermeden ben ölmeyeceğim"



TFF'yi Cumhuriyet Başsavcılığı'na veriyorum. Suç örgütü kurma ve barındırma! Hafta başı müraacatı yapacağız.



Federasyon başkanını iki tane gazetesi var. Ben ceza almadan önce yazıyorlar, '45 gün ceza alacak' diye... Sonra 45 gün ceza geliyor.



İlhan Cavcav vefat etti, benim de ölmemi bekliyorlar herhalde. Onları göndermeden ölmeyeceğim! Bunu bilsinler!



Levent Nazifoğlu çıktı konuşma yaptı haklı olarak. Canı yanmıştı çünkü. Aykut Kocaman da konuştu. Ceza verdiler mi?



"Kuddusi Müftüoğlu FETÖ'cü müydü açıklasınlar"



MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nu gönderdiniz. FETÖ'cü müydü? Açıklayın. O zaman geçen sezonki tüm sonuçlar şaibelidir.



Demirören, 100 milyonu istese Beşiktaş; 1- Transfer yapamaz. 2- Ödemelerinde zorluk yaşar. 3- İstediği gibi bütçe ayarlayamaz. Demirören, bu parayı Beşiktaş'a hibe et. İster istemez Beşiktaş'ın kazanmasını isteyeceksiniz. Yoksa sizin parayı ödeyemez.



Demirören, TFF'de 25 bin liradan fazla alan 2-3 kişi var diyor. 10 kişiden fazla var. Adlarını tek tek açıklarım istiyorsa...

500 milyon dolara ihale yaptılar. Bu ihalenin 250 milyon doları, dolar kalacak. Geri kalan 250 milyon doları, Türk lirasına çevrilecek ve ona göre ayarlanacak.



"İhale yeniden yapılsın"

Anlaşmaya göre ihale günü kur 3.26. Pazartesi günü kur 3.36 olmuş. Daha imzalamadıkları için kur devamlı yükseliyor. 1 Haziran'da ödenecek yayın ihalesi ödemesi. Kuru 3.26'dan sabitlediler. Haziran'da kur 4.00 bile olsa 3.26'dan para alacağız. 'Ben bu anlaşmayı imzalamam' dedim. İmzalamadım. 'İhale iptal olur' dediler, 'olsun' dedim. 16 kulüp imzalamış. İmzalamam.

Buradan tavsiyem, ihaleyi iptal etsinler. Diğer kulüpler kabul ediyorsa imzalasınlar. Ama Fenerbahçe'nin hakkını versinler. Lig TV bir şahsı alıyor, haber müdürü yapmak istiyorlar! 3 Temmuz'da Trabzon ile aramızdaki kavganın sebebi bu şahıstır. Eğer Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar Lig TV 'biz bu adamı almıyoruz' demezse Lig TV dekoderimi iptal ediyorum.

Fatih Terim'in şahsıyla problemim yok. Ama bu görevden ayrılmalı. Ya eğitimin başına gelmeli ya da sadece teknik direktör olmalı.