Ümit Özat'tan iddialı açıklamalar

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, hayatını kaybeden başkan İlhan Cavcav, Gençlerbirliği'nin geleceği, hedefleri ve antrenörlük mesleğine ilişkin dğerlendirmelerde bulundu.

Gençlerbirliği'nde büyüdüğünü, babasının kongre üyesi olduğunu dile getiren Ümit Özat, "Bizler emanetçiyiz ama emanete ihanet edecek insanlar değiliz. Gençlerbirliği'nin ne demek olduğunu bilirim. Bu kulüp parçalanacak, dağılacak bir kulüp olamaz, kimse de buna izin vermez. Murat ağabey başımızda, yöneticilerimiz gelip gidiyor. Bu kulübü seven herkes daha fazla mesai harcıyor, harcayacak da." ifadelerini kullandı.

Kımızı-siyahlı takımın başarısız olmasını isteyeceklerin çıkacağını savunan Özat, şunları kaydetti:

"Bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Bu takımın başarısız olmasını elbette isteyenler olacaktır. Burası köklü bir camia, bizim buna izin vermememiz lazım. Rahmetli zamanında her şeye hakimdi ama şimdi biz 10 koldan işimize sarılmalıyız, çaycısından bekçisine, aşçısından masörüne kadar."

"Tepetaklak gidersin"

Gençlerbirliği'nin, İlhan Cavcav'ın politikalarını devam ettirmek zorunda olduğunu belirten Ümit Özat, "40 yılda biriktirdiğin 40 günde gider. Onu kurtarmak için 40 günde biraz daha borçlanırsın. Ne olduğunu anlamazsın, tepetaklak gidersin." uyarısını yaptı.

Hedef, kupayı başkanın kabrine götürmek

Ümit Özat, Cavcav'ın her zaman kendileriyle olacağını belirterek, "En büyük hedefimiz, ligde istediğimiz puana ulaşıp, nasip olursa Türkiye Kupası'nı başkanımızın kabrine götürmek." dedi.