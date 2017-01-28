'Van Persie ayrılabilir'

İtalyan basını, Robin van Persie ile Amsterdam’da yemek yiyen Napoli'li yöneticilerin, F.Bahçe’den aldığı ücreti duyunca masadan kalktığını yazdı.

Fenerbahçe takımı takviye etmeye çalışırken, Robin van Persie'nin Amsterdam'da Napoli ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, Nopilili yetkililerin yıldız futbolcuyla Amsterdam'da yemek yediği belirtildi. Konuşma sırasında rakamlar da gündeme geldi ancak Van Persie'nin Fenerbahçe'den aldığı ücret ile Napoli'nin teklifi arasında uçurum olunca pazarlığın başlamadan bittiği kaydedildi. Van Persie'nin sarı-lacivertli takımdan maç başılarla birlikte yılda 6.5 milyon euro'ya yakın para kazandığı belirtiliyor.

2.1 MİLYON EURO ÖNERDİ

Napoli'nin ise yılda 2.1 milyon euro teklif ettiği, Van Persie'nin de bu rakamı geri çevirdiği öğrenildi. Avrupa'da vergiler de oyuncular tarafından ödeniyor. Bu yüzden elit kulüpler dışındaki takımlar transferde futbolculara astronomik rakamlara çıkamıyor.

THE SUN: AYRILACAK

The Sun gazetesi, Van Persie ile Napoli'nin yanı sıra Sao Paulo'nun da ilgilendiğini yazarken, Hollandalı oyuncunun her an Fenerbahçe'den ayrılabileceğini ileri sürdü. BAE'de yayın yapan Gulf News de Van Persie'nin ay başındaki Dubai tatili sırasında Al Ahli başkanıyla görüştüğünü iddia etmişti.

Kaynak : Fotomaç