Vaz Te rekor kırdı!

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile TT Arena'da oynayan Akhisar Belediyespor mücadeleden 6-0'lık farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

Akhisarsporlu Ricardo Vaz Te Galatasaray karşısında 25 kez topla buluştu, 7 kez ofsayta düştü. Vaz Te 7 ofsayt ile bu sezon ligde en fazla ofsayta düşen oyuncu oldu. Bu sezon Akhisar Belediyespor formasıyla kupa ve ligde 22 karşılaşmada forma giyen 30 yaşındaki Portekizli oyuncu 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.