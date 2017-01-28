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Ve Podolski, Kobe ile anlaştı!

Tarih28 Ocak 2017 , 16:16

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Ve Podolski, Kobe ile anlaştı!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Vissel Kobe ile anlaştı. 

Japon basınında yer alan habere göre Kobe, Podolski'ye galibiyet bonusları da dahil olmak üzere yıllık 960 milyon Yen (8 milyon Euro) ödemeyi kabul etti.

Henüz Galatasaray ile anlaşamayan Japon ekibi pazarlıklarda son aşamaya geldi. Haberde, bu akşam Akhisar Belediyespor ile oynanacak lig karşılaşmasının Podolski'nin Galatasaray forması ile son maçının olmasının beklendiği belirtildi. 

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