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Ve Quaresma'dan cevap geldi!
28 Ocak 2017 , 14:10
AJANSSPOR - Beşiktaş'ın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma'dan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a cevap geldi. Quaresma, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Resmi İnstagram hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşan siyah-beyazlı futbolcu, " Sadece bu arma ve bu öpücük. Çünkü bu kulübü çok seviyorum. Başka hiçbir yerde oynayamam. Sevgiler, Pazartesi görüşürüz" şeklinde konuştu.
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