Ve Quaresma'dan cevap geldi!

AJANSSPOR - Beşiktaş'ın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma'dan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a cevap geldi. Quaresma, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



Resmi İnstagram hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşan siyah-beyazlı futbolcu, " Sadece bu arma ve bu öpücük. Çünkü bu kulübü çok seviyorum. Başka hiçbir yerde oynayamam. Sevgiler, Pazartesi görüşürüz" şeklinde konuştu.







