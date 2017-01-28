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Zeki Yıldırım: ''Konyaspor maçını da kazanacağız''

Tarih28 Ocak 2017 , 21:54

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Zeki Yıldırım: ''Konyaspor maçını da kazanacağız''

Antalyaspor'un sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenmesinin ardından kırmızı-beyazlı takımın altyapısından yetişen ve bir dönemde Alanyaspor'da kiralık forma giyen Zeki Yıldırım, yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

Ajansspor.com'un derlemesi şöyle;

"Karşılaşmada geriye düştük ama çok çabuk cevap verdik. İlk yarının sonnunda 45. dakikada gol atıp devreye berabere girmemiz ikinci yarı için bizi daha çok motive ett. Alanyaspor'a karşı yıllardır süre gelen kazanamama durumumuz vardı bugün bu seriyi taraftarımızın önünde sona erdirdik ve Alanyaspor a karşı kazandık.

Önümüzde Konyaspor maçı var. Onu da kazanıp seriyi devam ettirmek istiyoruz. Avrurpa kupaları hedefi zor ama gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Hafta hafta bakıyoruz. Konyaspor maçını da  kazanıp önümüzdeki maçlara bakacağız"

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