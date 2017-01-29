4-0'ın ardından çifte kutlama!

Trabzonspor'da, Gaziantepspor karşısında bordo-mavili formayla 200. maçına çıkan kaptan Onur Recep Kıvrak'a ve 20. yaş günü dolayısıyla Yusuf Yazıcı'ya kutlama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesindeki açıklamada, iki futbolcuya teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, tesislerde takımın akşam yemeği sonrası yapılan kutlama organizasyonunda, iki futbolcunun kendileri için hazırlanan pastayı kestiği ifade edildi.