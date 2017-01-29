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'Aziz Yıldırım gitmeli'
29 Ocak 2017 , 21:43
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A SPOR'da 'Takım Oyunu' programının konuğu Erman Toroğlu, Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu...
İşte Toroğlu'nun, Fenerbahçe hakkkındaki ifadeleri...
'Bu sonucun iki sorumlusu var biri Volkan Demirel, diğeri Aziz Yıldırım. Ne oldu Volkan Demirel. Her sene böyle işte böyle Volkan Demirel. Bırakın artık başka işlerle uğraşmayı. Bırakın artık Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Lig Tv'yi, federasyonu. Kendinizle uğraşın. Kimseyle uğraşmayın. Kendinize bakın. Artık Fenerbahçe'ye yeni bir ruh gelmesi lazım. Volkan Demirel dahil bir çok futbolcunun gitmesi lazım. Ama önce o baştaki tuz ruhunun gitmesi gerekiyor. Fenerbahçe'ye 10 numara değil, başkan lazım.'
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