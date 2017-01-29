Rıdvan Dilmen: Lens ilk yarı kötü oynadı



Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Fenerbahçemücadelesi ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Dilmen, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Lens'in kötü oynadığını savundu.



İşte Dilmen'in ilk yarı için değerlendirmeleri:



'Gerçek bir final maçı gibi, savaşarak başlayan bir Kayseri'ye karşı, biraz sinmiş bir şekilde başladı. Varela çarpıcı etkinlikle oynuyor. Kayseri 'Son maç yenersek kümede kalıyoruz' gibiler. F.Bahçe'nin çok etkili atağı yoktu.'



'Lens kötü'



'Son 4-5 dakikalık Fenerbahçe baskısı Fenerbahçe'ye özgüven getirecek. Kayseri'nin reaksiyonu önemli burada. Fenerbahçe iyi oynamamasına rağmen ikinci yarı başında oyuncu değişikliği beklemiyorum. Lens, ilk yarıda çok kötüydü ikinci yarıda daha istekli olması gerekir.'

Kaynak: Fanatik