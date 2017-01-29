- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Rıdvan Dilmen: Lens ilk yarı kötü oynadı
29 Ocak 2017 , 21:09
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Fenerbahçemücadelesi ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Dilmen, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Lens'in kötü oynadığını savundu.
İşte Dilmen'in ilk yarı için değerlendirmeleri:
'Gerçek bir final maçı gibi, savaşarak başlayan bir Kayseri'ye karşı, biraz sinmiş bir şekilde başladı. Varela çarpıcı etkinlikle oynuyor. Kayseri 'Son maç yenersek kümede kalıyoruz' gibiler. F.Bahçe'nin çok etkili atağı yoktu.'
'Lens kötü'
'Son 4-5 dakikalık Fenerbahçe baskısı Fenerbahçe'ye özgüven getirecek. Kayseri'nin reaksiyonu önemli burada. Fenerbahçe iyi oynamamasına rağmen ikinci yarı başında oyuncu değişikliği beklemiyorum. Lens, ilk yarıda çok kötüydü ikinci yarıda daha istekli olması gerekir.'
Kaynak: Fanatik
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar