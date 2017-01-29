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Abdullah Avcı: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"
29 Ocak 2017 , 18:02
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Bursaspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, geçen haftaki Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra Bursaspor karşısında son dakikada da olsa kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.
Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bursaspor'un karşılaşma boyunca çok iyi savunma yaptığını belirtti.
İkinci yarıda rakip sahada daha hızlı top çevirdiklerini ve teknik özelliği yüksek oyuncularla baskıyı arttırdıklarını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:
"Yüzde 74 topa sahip olduk, 551 isabetli pas yaptık ve 39 orta yaptık. Rakip 7-8 şut attı, biz 17-18 şut attık. Oyuna giren oyuncular doğru katkı sağladılar. Dar alan oyunları, yetenekli ve problem çözen oyuncularla sonuca gittik. İrfan'ın oyuna girmesi ve diğer oyuncuların katılımı ile son saniyede de olsa kazanmak son derece önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bursaspor iyi savunma yaptı. Golün son dakikada gelmesi bizi son derece mutlu etti. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra Bursaspor karşısında kazanmak çok önemliydi. Bursaspor'a gelecek maçlarında başarılar diliyorum."
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