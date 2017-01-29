- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Acil golcüye ihtiyacımız var"
29 Ocak 2017 , 16:48
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Acil golcüye ihtiyacımız var." dedi.
Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 biten Osmanlıspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada güzel mücadele yaşandığını belirterek, "Özellikle omurgadan gidenler ve gelenler olduğu için sıkıntı yaşayabileceğimizi söylemiştim. Kopuk kopuk oynadık bireysel hatalarla pozisyon verdik. 3-4 net pozisyondan da yararlanamadık. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Rakibi tebrik ederim." diye konuştu.
Uzun vadeli düşünerek transfer yaptıklarını ifade eden Özat, "Santrfor almamız lazım, acil golcüye ihtiyacımız var. Alırsak önümüzün daha açık olduğunu düşünüyorum. Yazın herkes transferle uğraşırken bu takım sadece eksik yerlerine takviye yapacak." değerlendirmesinde bulundu.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar