Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Acil golcüye ihtiyacımız var." dedi.

Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 biten Osmanlıspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada güzel mücadele yaşandığını belirterek, "Özellikle omurgadan gidenler ve gelenler olduğu için sıkıntı yaşayabileceğimizi söylemiştim. Kopuk kopuk oynadık bireysel hatalarla pozisyon verdik. 3-4 net pozisyondan da yararlanamadık. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Rakibi tebrik ederim." diye konuştu.

Uzun vadeli düşünerek transfer yaptıklarını ifade eden Özat, "Santrfor almamız lazım, acil golcüye ihtiyacımız var. Alırsak önümüzün daha açık olduğunu düşünüyorum. Yazın herkes transferle uğraşırken bu takım sadece eksik yerlerine takviye yapacak." değerlendirmesinde bulundu.